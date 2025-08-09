أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.