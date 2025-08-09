أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا القلاع الحصينة وبيوت الطين العتيقة من شواهد الحضارة القديمة في حبونا مخدرات و4 أصناف أسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.