السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
المواطن - فريق التحرير

استعرض طارق الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

وقال الشهيب خلال مداخلة عبر إذاعة الإخبارية، إن اللائحة تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتحفيز تطوير الأراضي بالمواقع التي تحتاجها المدن.

5 أيام على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بمكة وجدة وحاضرة الدمام

إصدار رسوم الأراضي البيضاء للدورة الـ6 بجدة

وتابع أن اللائحة تهدف أيضا لزيادة المعروض من الأراضي المطورة، ويتم تطبيق الرسم بأي مدينة عند تحقق عدة معايير تشمل، وجود فجوة بين العرض والطلب بالأراضي المطورة أو التضخم بأسعار العقارات أو احتكار الأراضي البيضاء ونسبتها داخل النطاق العمراني وأولويات التطوير العمراني.

