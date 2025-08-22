Icon

خطوة تهدف لتعزيز التبرع الطوعي ورفع الوعي الصحي

إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٨ مساءً
إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي
المواطن - واس

حثّت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على المشاركة في حملة “سمو ولي العهد للتبرع بالدم” التي تُقام سنويًا، مؤكدة أن التبرع متاح عبر خيارين؛ إما بالتوجه مباشرة إلى مراكز التبرع بالدم حول المملكة أو بالحجز إلكترونيًا عبر تطبيق “صحتي” بكل يسر وسهولة، في خطوة تهدف لتعزيز التبرع الطوعي ورفع الوعي الصحي، مواكبةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي وصحي يقوم على التكافل الاجتماعي والعطاء الإنساني.

وأوضحت الوزارة أن (185) مركزًا معتمدًا للتبرع بالدم يعمل بكامل جاهزيته لتقديم خدمات صحية آمنة تراعي أعلى معايير الجودة، في مختلف المدن والمناطق حول المملكة.

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز ثقافة العطاء الإنساني من خلال التبرع بالدم، والاطلاع على تفاصيل المراكز المخصصة لذلك عبر الرابط التالي: هنا.

