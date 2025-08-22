ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء
حثّت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على المشاركة في حملة “سمو ولي العهد للتبرع بالدم” التي تُقام سنويًا، مؤكدة أن التبرع متاح عبر خيارين؛ إما بالتوجه مباشرة إلى مراكز التبرع بالدم حول المملكة أو بالحجز إلكترونيًا عبر تطبيق “صحتي” بكل يسر وسهولة، في خطوة تهدف لتعزيز التبرع الطوعي ورفع الوعي الصحي، مواكبةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي وصحي يقوم على التكافل الاجتماعي والعطاء الإنساني.
وأوضحت الوزارة أن (185) مركزًا معتمدًا للتبرع بالدم يعمل بكامل جاهزيته لتقديم خدمات صحية آمنة تراعي أعلى معايير الجودة، في مختلف المدن والمناطق حول المملكة.
ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز ثقافة العطاء الإنساني من خلال التبرع بالدم، والاطلاع على تفاصيل المراكز المخصصة لذلك عبر الرابط التالي: هنا.