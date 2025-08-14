محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
استعرضت وزارة التجارة الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية سجل تجاري قائم لمؤسسة إلى مالك جديد، وذلك بهدف حفظ الحقوق وتجنب أي التزامات غير متوقعة لاحقًا.
وشددت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس على ضرورة تحقق مالك السجل والنقول إليه من خلو السجل التجاري من أي التزامات مالية، والتأكد من عدم وجود غرامات أو رسوم متأخرة أو دعاوى قضائية، مشيرة إلى أن عملية النقل تتم إلكترونيًا عبر خدمة مخصصة على الجوال.
كما أكدت ضرورة استكمال جميع الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة قبل إتمام عملية النقل، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لضمان تسوية كافة الالتزامات السابقة وحفظ حقوق جميع الأطراف.