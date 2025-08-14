Icon

إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استعرضت وزارة التجارة الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية سجل تجاري قائم لمؤسسة إلى مالك جديد، وذلك بهدف حفظ الحقوق وتجنب أي التزامات غير متوقعة لاحقًا.

وشددت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس على ضرورة تحقق مالك السجل والنقول إليه من خلو السجل التجاري من أي التزامات مالية، والتأكد من عدم وجود غرامات أو رسوم متأخرة أو دعاوى قضائية، مشيرة إلى أن عملية النقل تتم إلكترونيًا عبر خدمة مخصصة على الجوال.

كما أكدت ضرورة استكمال جميع الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة قبل إتمام عملية النقل، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لضمان تسوية كافة الالتزامات السابقة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

