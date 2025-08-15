إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة

خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟ قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب 28.9 كيلو جرامًا من مادة الكوكايين المخدر، عثُر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن (لحوم مجمدة) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مخبأة داخل الإرسالية.
وأكد المتحدث الرسمي أن “زاتكا” ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.