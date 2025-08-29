Icon

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين 

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

‎تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون)، بلغت 301,325 حبة، عثُر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذي الحديثة، وجسر الملك فهد.

‎وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب 209,759 حبة كانت مُخبأة بداخل تجويف الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ جسر الملك فهد، وفي المحاولة الثانية تم إحباط تهريب 91,566 حبة عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف أجزاء حافلة قدمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

‎وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، حيث تم القبض على مستقبِلها داخل المملكة.

‎وأكّد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت “زاتكا” الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني والرقم الدولي (009661910), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

