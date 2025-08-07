Icon

إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سفارة المملكة لدى البرتغال نقل مواطن من لشبونة إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الجوي السعودي، نتيجة تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وفال الحساب الرسمي للسفارة عبر حسابه على منصة إكس، إنه تم نقل مواطن من لشبونة إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الجوي السعودي، نتيجة تعرضه لأزمة صحية طارئة.

