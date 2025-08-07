إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض

أعلنت سفارة المملكة لدى البرتغال نقل مواطن من لشبونة إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الجوي السعودي، نتيجة تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وفال الحساب الرسمي للسفارة عبر حسابه على منصة إكس، إنه تم نقل مواطن من لشبونة إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الجوي السعودي، نتيجة تعرضه لأزمة صحية طارئة.