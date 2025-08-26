إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين في الخارج، نفذت سفارة المملكة في بغداد، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع، والأشقاء في جمهورية العراق، عملية إجلاء مواطنة سعودية تعرّضت لأزمة صحية طارئة.
وجرى نقل الحالة إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي مجهزة، لاستكمال علاجها في أحد المراكز المتخصصة، وسط رعاية صحية متكاملة.
وقدّمت السفارة شكرها للجهات المتعاونة في المملكة والعراق، متمنية للمواطنة الشفاء العاجل ودوام الصحة.