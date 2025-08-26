إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين في الخارج، نفذت سفارة المملكة في بغداد، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع، والأشقاء في جمهورية العراق، عملية إجلاء مواطنة سعودية تعرّضت لأزمة صحية طارئة.

وجرى نقل الحالة إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي مجهزة، لاستكمال علاجها في أحد المراكز المتخصصة، وسط رعاية صحية متكاملة.

وقدّمت السفارة شكرها للجهات المتعاونة في المملكة والعراق، متمنية للمواطنة الشفاء العاجل ودوام الصحة.