إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة
المواطن - فريق التحرير

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين في الخارج، نفذت سفارة المملكة في بغداد، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع، والأشقاء في جمهورية العراق، عملية إجلاء مواطنة سعودية تعرّضت لأزمة صحية طارئة.

وجرى نقل الحالة إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي مجهزة، لاستكمال علاجها في أحد المراكز المتخصصة، وسط رعاية صحية متكاملة.

وقدّمت السفارة شكرها للجهات المتعاونة في المملكة والعراق، متمنية للمواطنة الشفاء العاجل ودوام الصحة.

