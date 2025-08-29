إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب! رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطنة سعودية حالتها الصحية حرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
وبحسب ما ذكرت السفارة عبر منصة إكس، جرى نقل المواطنة من مطار القاهرة الدولي، لاستكمال علاجها في مستشفيات المملكة، وذلك في استجابة عاجلة تعكس مدى اهتمام القيادة السعودية بصحة وسلامة مواطنيها في الخارج.