Icon

إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية Icon مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا Icon ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ Icon جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر Icon القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير Icon إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين  Icon خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته Icon زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب! Icon رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر Icon أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٤ مساءً
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطنة سعودية حالتها الصحية حرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وبحسب ما ذكرت السفارة عبر منصة إكس، جرى نقل المواطنة من مطار القاهرة الدولي، لاستكمال علاجها في مستشفيات المملكة، وذلك في استجابة عاجلة تعكس مدى اهتمام القيادة السعودية بصحة وسلامة مواطنيها في الخارج.

قد يهمّك أيضاً
الطفل الكويتي براك حسين يصل الرياض لعلاجه

الطفل الكويتي براك حسين يصل الرياض لعلاجه

إخلاء طبي جوي لحالة طارئة في عرفات

إخلاء طبي جوي لحالة طارئة في عرفات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة
السعودية اليوم

إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت...

السعودية اليوم