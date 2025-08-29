إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطنة سعودية حالتها الصحية حرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وبحسب ما ذكرت السفارة عبر منصة إكس، جرى نقل المواطنة من مطار القاهرة الدولي، لاستكمال علاجها في مستشفيات المملكة، وذلك في استجابة عاجلة تعكس مدى اهتمام القيادة السعودية بصحة وسلامة مواطنيها في الخارج.