إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض

أعلن الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم السبت، عن إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إلى عدم وجود إصابات جراء حريق خزان الوقود.