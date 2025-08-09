Icon

إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلن الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم السبت، عن إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إلى عدم وجود إصابات جراء حريق خزان الوقود.

