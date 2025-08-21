إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

دخلت 135 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية قطاع غزة، عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وأفاد مصدر مسؤول بمعبر رفح البري وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات نُقلت من البوابة الفرعية لمعبر رفح البري بشمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم وأُدخلت إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات التي دخلت، أمس، مقدمة من عدة دول، والأمم المتحدة.