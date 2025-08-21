تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
دخلت 135 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية قطاع غزة، عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وأفاد مصدر مسؤول بمعبر رفح البري وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات نُقلت من البوابة الفرعية لمعبر رفح البري بشمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم وأُدخلت إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات التي دخلت، أمس، مقدمة من عدة دول، والأمم المتحدة.