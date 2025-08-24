إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية

نصحت الإدارة العامة للمرور، الطلاب بالالتزام بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إنه عند انتظار حافلات النقل المدرسي ينبغي انتظارها في مكان آمن.

كذلك نصحت الإدارة الطلاب، بالتأكد من خلو الطريق من المركبات أثناء العبور، والتأكد من وقوف الحافلة قبل الصعود، والصعود والنزول منها بهدوء.

انتظام الدراسة اليوم

انتظم طلاب وطالبات التعليم العام اليوم في (11) منطقة تعليمية بمقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي1447هـ، فيما ستبدأ الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع القادم وفق التقويم الدراسي.

ويلتحق هذا العام أكثر من (6) ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في (32) ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.