Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية Icon وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة Icon سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية Icon انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد Icon عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نصحت الإدارة العامة للمرور، الطلاب بالالتزام بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إنه عند انتظار حافلات النقل المدرسي ينبغي انتظارها في مكان آمن.

قد يهمّك أيضاً
5 نصائح من المرور لسلامة الطلاب في الحافلة المدرسية

5 نصائح من المرور لسلامة الطلاب في الحافلة المدرسية

المرور يحذر من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها

المرور يحذر من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها

كذلك نصحت الإدارة الطلاب، بالتأكد من خلو الطريق من المركبات أثناء العبور، والتأكد من وقوف الحافلة قبل الصعود، والصعود والنزول منها بهدوء.

انتظام الدراسة اليوم

انتظم طلاب وطالبات التعليم العام اليوم في (11) منطقة تعليمية بمقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي1447هـ، فيما ستبدأ الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع القادم وفق التقويم الدراسي.

ويلتحق هذا العام أكثر من (6) ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في (32) ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد