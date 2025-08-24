الصندوق العقاري يُودع مليارًا و42 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان
نصحت الإدارة العامة للمرور، الطلاب بالالتزام بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إنه عند انتظار حافلات النقل المدرسي ينبغي انتظارها في مكان آمن.
كذلك نصحت الإدارة الطلاب، بالتأكد من خلو الطريق من المركبات أثناء العبور، والتأكد من وقوف الحافلة قبل الصعود، والصعود والنزول منها بهدوء.
انتظم طلاب وطالبات التعليم العام اليوم في (11) منطقة تعليمية بمقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي1447هـ، فيما ستبدأ الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع القادم وفق التقويم الدراسي.
ويلتحق هذا العام أكثر من (6) ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في (32) ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.