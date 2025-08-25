إرشادات واجب اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي

الجوازات تصدر 17,430 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10898 نقطة طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة والكويت ابتداءً من أول نوفمبر أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء المانجروف في جازان.. شجرة البحر تحرس الحياة فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الأوروغواي فيصل بن فرحان: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع درجات الإبادة والصمت الدولي يفاقم المأساة الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي
استعرضت الإدارة العامة للمرور، الإرشادات التي يجب على قائد المركبة اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي.
وأكدت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس أنه يجب على قائد المركبة عند توقف حافلات النقل المدرسي أن يتوقف عند رؤية حافلة المدرسة متوقفة، وعدم تجاوز الحافلة من أي جهة عند صعود أو نزول الطلاب.
وتابعت: الحفاظ على مسافة آمنة خلف الحافلة عند توقفها، الانتباه إلى حركة الطلاب حول الحافلة والالتزام بإشارة الحافلة المدرسية “قف”.