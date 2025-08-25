إرشادات واجب اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي

استعرضت الإدارة العامة للمرور، الإرشادات التي يجب على قائد المركبة اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس أنه يجب على قائد المركبة عند توقف حافلات النقل المدرسي أن يتوقف عند رؤية حافلة المدرسة متوقفة، وعدم تجاوز الحافلة من أي جهة عند صعود أو نزول الطلاب.

وتابعت: الحفاظ على مسافة آمنة خلف الحافلة عند توقفها، الانتباه إلى حركة الطلاب حول الحافلة والالتزام بإشارة الحافلة المدرسية “قف”.