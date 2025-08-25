Icon

إرشادات واجب اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٣ مساءً
إرشادات واجب اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي
المواطن - فريق التحرير

استعرضت الإدارة العامة للمرور، الإرشادات التي يجب على قائد المركبة اتباعها عند توقف حافلات النقل المدرسي.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها بمنصة إكس أنه يجب على قائد المركبة عند توقف حافلات النقل المدرسي أن يتوقف عند رؤية حافلة المدرسة متوقفة، وعدم تجاوز الحافلة من أي جهة عند صعود أو نزول الطلاب.

وتابعت: الحفاظ على مسافة آمنة خلف الحافلة عند توقفها، الانتباه إلى حركة الطلاب حول الحافلة والالتزام بإشارة الحافلة المدرسية “قف”.

 

