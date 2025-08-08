Icon

رحيل الفنان المصري سيد صادق Icon إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء Icon من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد Icon إيجابيات العمل عن بعد وأثره على شكل السوق بالسعودية Icon العقود الآجلة لـ الذهب تصعد لمستوى قياسي Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق  Icon جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على خطة للسيطرة على غزة، بحسب ما قاله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكر مكتب نتنياهو أن الحكومة الأمنية أقرت اقتراح رئيس الوزراء، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة.

قد يهمّك أيضاً
حرب غزة تثير مخاوف الأسواق بشأن ثلث النفط العالمي بالشرق الأوسط

حرب غزة تثير مخاوف الأسواق بشأن ثلث النفط العالمي بالشرق الأوسط

بالصور.. أطفال غزة يتحدون إسرائيل بحمام بارد في العيد

بالصور.. أطفال غزة يتحدون إسرائيل بحمام بارد في العيد

وتتضمن خطة الكابينت الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل، وسيتم نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.

وأفاد إعلام إسرائيلي عن توقعات بتجنيد 6 فرق عسكرية للسيطرة على كامل قطاع غزة.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن حصارًا سيفرض على مسلحي حماس هناك.

ويشكل القرار الإسرائيلي الذي اتخذ في وقت مبكر من اليوم الجمعة تصعيدا آخر للهجوم على غزة الذي دام 22 شهرا، والذي بدأ رداً على هجوم حماس ضد مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد
العالم

غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء...

العالم
غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
العالم

غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23...

العالم