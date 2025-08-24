إسرائيل تقصف 50 هدفًا في صنعاء

بعد أسبوع من ضربات إسرائيلية استهدفت منشأة للطاقة يستخدمها الحوثيون جنوب صنعاء، هزت عدة انفجارات العاصمة اليمنية، اليوم الأحد.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي بدء تنفيذ غارات على أهداف للحوثيين، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أوضح المصدر أن موجة الغارات على العاصمة اليمنية جاءت ردًا على هجمات الحوثي الصاروخية الأخيرة.

وأشار إلى استهداف محطات كهربائية ومواقع وقود بصنعاء، فيما سمع دوي انفجارات في العاصمة.

كذلك لفت إلى أن الضربات طالت شركة النفط بشارع الـ60 في صنعاء. وأكد المصدر أن الغارات استهدفت نحو 50 موقعاً.

بينما أوضح شهود عيان أن القصف استهدف محيط المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء “العملية الأمنية” في اليمن، مؤكدًا أن قصف المجمع الرئاسي رسالة للحوثيين بأنهم بمرمى النيران الإسرائيلية.

كما أوضح أن طائراته هاجمت عدة أهداف حوثية في عمق اليمن.

أتت تلك الغارات بعدما أطلقت الجماعة الحوثية صاروخا، يوم الجمعة الماضي، نحو إسرائيل، فيما كشف تحقيق إسرائيلي أن الصاروخ الحوثي حمل رأسا حربيا متعدد المراحل وقابلا للانشطار.