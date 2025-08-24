Icon

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10904 نقاط Icon دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة  Icon خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم Icon جندي سعودي يكتب موقفًا إنسانيًا خالدًا.. بساطة الموقف تجسد الشهامة في أبهى صورها Icon 165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية Icon بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال Icon الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول Icon السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إسرائيل تقصف 50 هدفًا في صنعاء

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٠ مساءً
إسرائيل تقصف 50 هدفًا في صنعاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعد أسبوع من ضربات إسرائيلية استهدفت منشأة للطاقة يستخدمها الحوثيون جنوب صنعاء، هزت عدة انفجارات العاصمة اليمنية، اليوم الأحد.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي بدء تنفيذ غارات على أهداف للحوثيين، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

قد يهمّك أيضاً
الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء

الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء

الجيش الوطني اليمني يخترق كلمة السر لتسريع التقدم نحو صنعاء

الجيش الوطني اليمني يخترق كلمة السر لتسريع التقدم نحو صنعاء

كما أوضح المصدر أن موجة الغارات على العاصمة اليمنية جاءت ردًا على هجمات الحوثي الصاروخية الأخيرة.

وأشار إلى استهداف محطات كهربائية ومواقع وقود بصنعاء، فيما سمع دوي انفجارات في العاصمة.

كذلك لفت إلى أن الضربات طالت شركة النفط بشارع الـ60 في صنعاء. وأكد المصدر أن الغارات استهدفت نحو 50 موقعاً.

بينما أوضح شهود عيان أن القصف استهدف محيط المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء “العملية الأمنية” في اليمن، مؤكدًا أن قصف المجمع الرئاسي رسالة للحوثيين بأنهم بمرمى النيران الإسرائيلية.

كما أوضح أن طائراته هاجمت عدة أهداف حوثية في عمق اليمن.

أتت تلك الغارات بعدما أطلقت الجماعة الحوثية صاروخا، يوم الجمعة الماضي، نحو إسرائيل، فيما كشف تحقيق إسرائيلي أن الصاروخ الحوثي حمل رأسا حربيا متعدد المراحل وقابلا للانشطار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد