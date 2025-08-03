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حسب الإجراءات والاشتراطات المعتمدة

إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٣ مساءً
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
المواطن - واس

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أطلقت وزارة السياحة، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمشغلي مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة التقدم بطلب زيادة الطاقة الاستيعابية “السريرية” خلال موسم الحج القادم 1447هـ، حسب الإجراءات والاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ودعم جاهزية القطاع لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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كما يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الاستعدادات المبكرة لوزارة السياحة لموسم حج عام 1447هـ، وامتدادًا لجهودها في دعم قطاع الضيافة المرخصة من الوزارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل مرافق الضيافة لحجاج بيت الله الحرام عبر حلول إلكترونية ميسرة وفعالة، حيث تعمل الوزارة لتسخير إمكانياتها الإلكترونية من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء رحلتهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة.

وتنوه الوزارة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة تراخيص الأنشطة السياحية في موقع الوزارة على الرابط التالي: https://mt.gov.sa.

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