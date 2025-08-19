إغلاق شاطئ اللؤلؤ في جدة مؤقتًا لمدة أسبوعين

أعلنت أمانة جدة عن إغلاق شاطئ اللؤلؤ مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير الشاطئ.

وتابعت أمانة جدة عبر حسابها بمنصة إكس: “حرصًا على سلامتكم ولتجربة أفضل.. أمانة جدة تعلن إغلاق شاطئ اللؤلؤ مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير الشاطئ نقدّر تفهمكم ونتطلع للترحيب بكم قريبًا”.