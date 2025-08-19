إغلاق شاطئ اللؤلؤ في جدة مؤقتًا لمدة أسبوعين

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أعلنت أمانة جدة عن إغلاق شاطئ اللؤلؤ مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير الشاطئ.
وتابعت أمانة جدة عبر حسابها بمنصة إكس: “حرصًا على سلامتكم ولتجربة أفضل.. أمانة جدة تعلن إغلاق شاطئ اللؤلؤ مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير الشاطئ نقدّر تفهمكم ونتطلع للترحيب بكم قريبًا”.