Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد رصد العديد من الملاحظات واستجابةً لعدد من البلاغات

إغلاق 124 منشأة وإتلاف 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بحي منفوحة في الرياض 

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
إغلاق 124 منشأة وإتلاف 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بحي منفوحة في الرياض 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل أمانة منطقة الرياض، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، حملتها الرقابية المكثفة في حي منفوحة الذي يشهد كثافة سكانية عالية ونشاطًا تجاريًا.

يأتي ذلك بعد رصد العديد من الملاحظات، واستجابةً لعدد من البلاغات التي تلقّتها عبر تطبيق “مدينتي” عن مخالفات تمس سلامة الغذاء وجودة المنتجات، وتستهدف المنشآت الغذائية، ومنشآت بيع اللحوم، والمقاهي، والباعة المتجولة، وبعض المنازل التي تحوّلت إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، إضافةً إلى منشآت بيع التبغ.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة

إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط...

تضرر مركبات في حريق بحي منفوحة بالرياض والمدني يتدخل

تضرر مركبات في حريق بحي منفوحة بالرياض والمدني يتدخل

وأسفرت الحملة حتى الآن عن إغلاق (124) منشأة، وتحرير (812) إشعارًا ومخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن (11) موقعًا، وحجز (52) عربة وبائعًا جوالًا، ومصادرة وحجز وإتلاف (31982) منتجًا غير صالح للاستخدام، وإتلاف (143) كجم من مواد التبغ، وقرابة (6) أطنان من المواد الغذائية، وضبط (450) مخالفة للجهات الأخرى.

وكشفت الفرق الرقابية خلال جولاتها المستمرة في الحي عن مخالفات نوعية وخطيرة، أبرزها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وضبط مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها للمستهلكين، ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير آمنة تتسبب في تلوثها أو فسادها، وتحويل منازل إلى مستودعات أغذية، وبيع لحوم فاسدة، وعرض منتجات تبغ مغشوشة في أماكن مخالفة للأنظمة مكررة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتراخيص والاشتراطات البلدية.

واتخذت “الأمانة” إجراءات صارمة للتعامل مع هذه المخالفات، شملت الإنذارات، وتحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، حمايةً للمستهلك ومنعًا لتكرار هذه الممارسات.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية استباقية مستمرة تشمل جولات يومية ودورية للأحياء والمواقع ذات النشاط التجاري المرتفع، مع متابعة المنشآت المخالفة بعد الحملات للتأكد من تصحيح أوضاعها، واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة لتوثيق ورصد المخالفات بدقة، بما يتيح سرعة التدخل ومعالجة أي خلل.

وأوضحت “الأمانة” أنها وفرت قنوات سهلة للإبلاغ عبر تطبيق “مدينتي” الذي يتيح للمستخدمين إرسال البلاغات مرفقة بالموقع الجغرافي والصور، وتتعامل الفرق الميدانية مع البلاغات فورًا، مشيرةً إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات ركن أساسي في نجاح هذه الحملات، ويجسد الشراكة بين الأمانة والمجتمع للحفاظ على بيئة حضرية آمنة، وضمان جودة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة
السعودية اليوم

إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها...

السعودية اليوم