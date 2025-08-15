إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة

كثّفت أمانة منطقة الرياض، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، حملتها الرقابية في حي منفوحة، استجابةً لعدد من البلاغات التي تلقّتها عبر تطبيق “مدينتي” عن مخالفات تمس سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

واستهدفت الحملة المنشآت الغذائية، ومنشآت بيع اللحوم، والمقاهي، والباعة المتجولة، وبعض المنازل التي تحوّلت إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، إضافةً إلى منشآت بيع التبغ، ويشهد الحي حيوية ذات كثافة سكانية عالية ونشاط تجاري.

وأسفرت الحملة عن إغلاق (84) منشأة، وتحرير (531) إشعارًا بمخالفات متنوعة، وفصل التيار الكهربائي عن (11) موقعًا، ومصادرة وإتلاف (31620) منتجًا غير صالح للاستخدام، وإتلاف (25) كجم من مواد التبغ، و(5322) كجم من المواد الغذائية، وحجز (16) مركبة، وضبط (402) مخالفة للجهات الحكومية المشاركة في الحملة.

وكشفت الفرق الرقابية عن مخالفات نوعية وخطيرة، أبرزها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وضبط مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها للمستهلكين، ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير آمنة تتسبب في تلوثها أو فسادها، وتحويل منازل إلى مستودعات أغذية، وبيع لحوم فاسدة، وعرض منتجات تبغ مغشوشة في أماكن مخالفة للأنظمة مكررة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتراخيص والاشتراطات البلدية.

واتخذت الأمانة إجراءات صارمة للتعامل مع هذه المخالفات، شملت الإنذارات، وتحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، حمايةً للمستهلك ومنعًا لتكرار هذه الممارسات.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية مستمرة تشمل جولات يومية ودورية للأحياء والمواقع ذات النشاط التجاري المرتفع، مع متابعة المنشآت المخالفة بعد الحملات للتأكد من تصحيح أوضاعها، واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة لتوثيق ورصد المخالفات بدقة، بما يتيح سرعة التدخل ومعالجة أي خلل.

وأوضحت الأمانة أنها وفرت قنوات سهلة للإبلاغ عبر تطبيق “مدينتي” الذي يتيح للمستخدمين إرسال البلاغات مرفقة بالموقع الجغرافي والصور، وتتعامل الفرق الميدانية مع البلاغات فوريًا، مشيرة إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات ركن أساسي في نجاح هذه الحملات، ويجسد الشراكة بين الأمانة والمجتمع للحفاظ على بيئة حضرية آمنة، وضمان جودة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.