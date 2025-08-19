Icon

إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بـ 5.313 مليارات ريال

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بـ 5.313 مليارات ريال
المواطن - واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (5.313) مليارات ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز, قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (755) مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية (465) مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2032م، والثالثة (1.123) مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036م، والرابعة (2.970) مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039م.

