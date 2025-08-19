إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بـ 5.313 مليارات ريال

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (5.313) مليارات ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر من المركز, قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (755) مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية (465) مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2032م، والثالثة (1.123) مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036م، والرابعة (2.970) مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039م.