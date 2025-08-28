إلزام شرطة لوس أنجلوس بدفع 2.2 مليون دولار لمتظاهر

قضت هيئة محلفين بدفع ما لا يقل عن 2.2 مليون دولار لمتظاهر أُصيب في وجهه بذخيرة “أقل فتكا” أطلقها ضابط بشرطة لوس أنجلوس خلال مظاهرة ضد عنف الشرطة في عام 2020.

وفي الحكم الصادر الأسبوع الماضي، اعتبرت هيئة المحلفين، مقاطعة لوس أنجلوس مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بالرجل، سيلِن جلوك، وقررت أنه تكبد أضرارا بقيمة 3.5 مليون دولار. كما منحت ابنته التي كانت برفقته يوم الحادث، مبلغا إضافيا قدره 300 ألف دولار عن الأضرار النفسية التي لحقت بها.

وقال محامو مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنه بما أن هيئة المحلفين رأت أن جلوك ومتظاهرين آخرين كانوا حاضرين يتحملون جزءا من المسؤولية عما حدث، فإن المحكمة ستخفض قيمة التعويضات بنسبة 35%، ليحصل على نحو 2.27 مليون دولار، وابنته على 195 ألف دولار.

وجاء في البيان: “المقاطعة تدرس جميع خياراتها في هذه القضية، بما في ذلك احتمال الاستئناف”.

وكان جلوك، وهو مخرج معروف بأفلام مثل أوبا: ذا لاست ساموراي و بيرسونا نون جراتا، قال في دعواه إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضده وضد ابنته خلال احتجاج سلمي في مايو/أيار 2020، عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابولِس.