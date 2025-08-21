تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
سجّل إنتاج النفط الشهري بالنرويج في يوليو الماضي أعلى مستوى له منذ 2011، عقب زيادة إنتاج حقل “يوهان كاستبرج” الجديد التابع لشركة “إكوينور” في بحر بارنتس.
وأعلنت مديرية النفط والغاز النرويجية، أن إنتاج البلاد ارتفع بنسبة 17% في شهر يوليو ليصل إلى 1.96 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2011.
ويضخ حقلا “يوهان سفيردروب” العملاق و”يوهان كاستبرج” وحدهما ما مجموعه حوالي مليون برميل يوميًا.