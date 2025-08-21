Icon

إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
المواطن - واس

سجّل إنتاج النفط الشهري بالنرويج في يوليو الماضي أعلى مستوى له منذ 2011، عقب زيادة إنتاج حقل “يوهان كاستبرج” الجديد التابع لشركة “إكوينور” في بحر بارنتس.

وأعلنت مديرية النفط والغاز النرويجية، أن إنتاج البلاد ارتفع بنسبة 17% في شهر يوليو ليصل إلى 1.96 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2011.

ويضخ حقلا “يوهان سفيردروب” العملاق و”يوهان كاستبرج” وحدهما ما مجموعه حوالي مليون برميل يوميًا.

