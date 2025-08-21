إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011

سجّل إنتاج النفط الشهري بالنرويج في يوليو الماضي أعلى مستوى له منذ 2011، عقب زيادة إنتاج حقل “يوهان كاستبرج” الجديد التابع لشركة “إكوينور” في بحر بارنتس.

وأعلنت مديرية النفط والغاز النرويجية، أن إنتاج البلاد ارتفع بنسبة 17% في شهر يوليو ليصل إلى 1.96 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2011.

ويضخ حقلا “يوهان سفيردروب” العملاق و”يوهان كاستبرج” وحدهما ما مجموعه حوالي مليون برميل يوميًا.