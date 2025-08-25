Icon

جرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه

إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة شخصًا احتُجز داخل مركبته أثناء جريان سيل، بعد أن غامر بعبور أحد الأودية متجاهلًا التحذيرات والتعليمات.

وبحسب ما ذكر الدفاع المدني عبر منصة إكس، تم إخراج المحتجز بنجاح دون إصابات، بينما جرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، نظير ارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.

