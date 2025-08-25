وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات
أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة شخصًا احتُجز داخل مركبته أثناء جريان سيل، بعد أن غامر بعبور أحد الأودية متجاهلًا التحذيرات والتعليمات.
وبحسب ما ذكر الدفاع المدني عبر منصة إكس، تم إخراج المحتجز بنجاح دون إصابات، بينما جرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، نظير ارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.