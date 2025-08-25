إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة شخصًا احتُجز داخل مركبته أثناء جريان سيل، بعد أن غامر بعبور أحد الأودية متجاهلًا التحذيرات والتعليمات.

وبحسب ما ذكر الدفاع المدني عبر منصة إكس، تم إخراج المحتجز بنجاح دون إصابات، بينما جرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، نظير ارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.