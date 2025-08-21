Icon

لجميع المستفيدين المؤهلين

إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٦ مساءً
إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
المواطن - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم مبالغ دعم برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين ممن تنطبق عليهم شروط الدعم.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الوزارة على تمكين الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات أبنائها التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم مسيرتهم الدراسية.

ويستهدف البرنامج الطلاب المنتظمين دراسيًا في مراحل التعليم العام من عمر (6 – 18) سنة، حيث يُصرف بشكل تلقائي مع بداية كل فصل دراسي وفق الضوابط المحددة.
وأكّدت الوزارة أن هذا الدعم يُعد امتدادًا لبرامجها الموجهة إلى الفئات الأشد حاجة، ويعكس التزامها بدورها التنموي والاجتماعي في تحسين جودة حياة المستفيدين، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتعلم.

