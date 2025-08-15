Icon

قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا Icon نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 Icon المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن Icon إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة Icon قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن Icon استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة Icon الذهب يتجه لهبوط أسبوعي Icon ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة
المواطن - واس

حذّر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من هطول أمطار غزيرة وأمواج خطيرة مع اقتراب العاصفة الاستوائية “إيرين” من شمال الكاريبي، متوقعًا تحولها إلى إعصار اليوم ثم إلى إعصار من الفئة الثالثة بحلول مساء السبت، لتصبح أول عاصفة كبرى هذا الموسم.

العاصفة تقع حاليًا على بعد نحو (1270) كم شرق جزر ليوارد الشمالية، وتتحرك غربًا بسرعة (28 كم/س) برياح تصل إلى (95 كم/س)، وسط تحذيرات في عدة جزر منها أنتيجوا وبربودا وجزر العذراء وبورتوريكو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد