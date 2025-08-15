قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025 المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الذهب يتجه لهبوط أسبوعي ضبط 2333 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
حذّر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من هطول أمطار غزيرة وأمواج خطيرة مع اقتراب العاصفة الاستوائية “إيرين” من شمال الكاريبي، متوقعًا تحولها إلى إعصار اليوم ثم إلى إعصار من الفئة الثالثة بحلول مساء السبت، لتصبح أول عاصفة كبرى هذا الموسم.
العاصفة تقع حاليًا على بعد نحو (1270) كم شرق جزر ليوارد الشمالية، وتتحرك غربًا بسرعة (28 كم/س) برياح تصل إلى (95 كم/س)، وسط تحذيرات في عدة جزر منها أنتيجوا وبربودا وجزر العذراء وبورتوريكو.