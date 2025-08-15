إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة

حذّر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من هطول أمطار غزيرة وأمواج خطيرة مع اقتراب العاصفة الاستوائية “إيرين” من شمال الكاريبي، متوقعًا تحولها إلى إعصار اليوم ثم إلى إعصار من الفئة الثالثة بحلول مساء السبت، لتصبح أول عاصفة كبرى هذا الموسم.

العاصفة تقع حاليًا على بعد نحو (1270) كم شرق جزر ليوارد الشمالية، وتتحرك غربًا بسرعة (28 كم/س) برياح تصل إلى (95 كم/س)، وسط تحذيرات في عدة جزر منها أنتيجوا وبربودا وجزر العذراء وبورتوريكو.