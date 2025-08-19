Icon

حصاد اليوم

اتصال هاتفي بين ولي العهد وبوتين 

الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٢ مساءً
اتصال هاتفي بين ولي العهد وبوتين 
المواطن - واس

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وفي بداية الاتصال، أطلع فخامة الرئيس الروسي، سمو ولي العهد، على نتائج المحادثات الأخيرة التي جمعت فخامته بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مجددًا شكره وتقديره لموقف المملكة الثابت ولمساعي سمو ولي العهد البناءة لإحلال السلام، فيما أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية.

كما تم خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وروسيا في عدد من المجالات وفرص تعزيزها.

