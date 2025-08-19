اتصال هاتفي بين ولي العهد وبوتين 

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وفي بداية الاتصال، أطلع فخامة الرئيس الروسي، سمو ولي العهد، على نتائج المحادثات الأخيرة التي جمعت فخامته بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مجددًا شكره وتقديره لموقف المملكة الثابت ولمساعي سمو ولي العهد البناءة لإحلال السلام، فيما أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية.
كما تم خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وروسيا في عدد من المجالات وفرص تعزيزها.