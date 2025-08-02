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حصاد اليوم

احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي
المواطن - فريق التحرير

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حذّر الدكتور عبد الرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، من مخاطر إفشاء الأسرار عبر نظام الدردشة تشات جي بي تي.

وأوضح خلال لقاء على قناة الإخبارية أن الكثيرين يعتبرون هذه الأنظمة مجرد أدوات تقنية، لكن الكشف عن معلومات شخصية من خلالها قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المستخدم. ودعا إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر ووعي لضمان حماية الخصوصية.

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وأشار المطرف إلى أن بعض التحذيرات الصادرة عن مطوري هذه التقنيات قد تكون لأغراض تسويقية وليست بدوافع إنسانية، مؤكداً ضرورة تجنب مشاركة الأسرار مع هذه الأنظمة والتعامل مع التقنية بتوازن للحفاظ على الأمان الشخصي.

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