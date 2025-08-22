Icon

ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ Icon ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض Icon زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق  Icon السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان Icon سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن Icon ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم Icon وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات Icon وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

اختبار وتجريب.. إطلاق صاروخ سبايس إكس في مهمة فضائية للجيش الأمريكي

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
اختبار وتجريب.. إطلاق صاروخ سبايس إكس في مهمة فضائية للجيش الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلق صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة سبايس إكس مساء أمس حاملاً الطائرة الفضائية المسيّرة “إكس-37 بي” التابعة للجيش الأمريكي، وذلك في إطار مهمتها الثامنة إلى الفضاء.

وجرى الإطلاق عند الساعة 11:50 مساءً (04:50 بتوقيت غرينتش الجمعة) من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، حيث أضاء الصاروخ السماء في مشهد لافت.

قد يهمّك أيضاً
سبايس إكس تعلن فقدان أقوى صاروخ في العالم

سبايس إكس تعلن فقدان أقوى صاروخ في العالم

وأوضحت قوة الفضاء الأمريكية أن المهمة الجديدة للطائرة تتضمن مجموعة واسعة من الأهداف المتعلقة بالاختبار والتجريب، مشيرةً في بيان سابق إلى أن التجارب ستشمل تقنيات الجيل التالي، مثل الاتصالات بالليزر وتجربة أكثر المستشعرات الكمّية تطورًا على الإطلاق في الفضاء. وأضافت أن المهمة الثامنة ستسهم في تعزيز مرونة وكفاءة الاتصالات الفضائية الأمريكية.

الطائرة “إكس-37 بي”، المعروفة أيضًا باسم مركبة الاختبار المدارية، تم تطويرها من قبل شركة بوينغ لصالح القوات الجوية الأمريكية، ويبلغ طولها نحو 9 أمتار، وتعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد في المدار ضمن برنامج سري ذي أبعاد عسكرية وعلمية متقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد