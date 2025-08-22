اختبار وتجريب.. إطلاق صاروخ سبايس إكس في مهمة فضائية للجيش الأمريكي

انطلق صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة سبايس إكس مساء أمس حاملاً الطائرة الفضائية المسيّرة “إكس-37 بي” التابعة للجيش الأمريكي، وذلك في إطار مهمتها الثامنة إلى الفضاء.

وجرى الإطلاق عند الساعة 11:50 مساءً (04:50 بتوقيت غرينتش الجمعة) من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، حيث أضاء الصاروخ السماء في مشهد لافت.

وأوضحت قوة الفضاء الأمريكية أن المهمة الجديدة للطائرة تتضمن مجموعة واسعة من الأهداف المتعلقة بالاختبار والتجريب، مشيرةً في بيان سابق إلى أن التجارب ستشمل تقنيات الجيل التالي، مثل الاتصالات بالليزر وتجربة أكثر المستشعرات الكمّية تطورًا على الإطلاق في الفضاء. وأضافت أن المهمة الثامنة ستسهم في تعزيز مرونة وكفاءة الاتصالات الفضائية الأمريكية.

الطائرة “إكس-37 بي”، المعروفة أيضًا باسم مركبة الاختبار المدارية، تم تطويرها من قبل شركة بوينغ لصالح القوات الجوية الأمريكية، ويبلغ طولها نحو 9 أمتار، وتعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد في المدار ضمن برنامج سري ذي أبعاد عسكرية وعلمية متقدمة.