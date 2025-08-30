اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال 

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم مسابقة “الإبداع الأدبي” في نسختها الثانية، واحتفت بالفائزين في فئات المسابقة الأدبية الأربع ضمن جهودها في تفعيل برنامج تنمية القدرات والمواهب ودعم الممارسين المتميزين، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، وذلك على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

وأكد الدكتور الواصل خلال كلمته في الحفل التزام هيئة الأدب والنشر والترجمة بتبني المواهب الجامعية وصقلها بوصفها ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأدب السعودي، وتوفر مسابقة الإبداع الأدبي منصة للطلاب والطالبات للتعبير عن أفكارهم وصقل مهاراتهم الأدبية، مما يسهم في إلهام جيل جديد من المبدعين في مختلف مجالات الأدب، مشيرًا إلى تكامل جهود الهيئة مع الجامعات في دعم المواهب الأدبية، موضحًا أن تكريمهم اليوم والاحتفاء بإنجازاتهم الأدبية يأتي بوصفهم نماذج تلهم الأجيال القادمة، وتعزز حضور الأدب السعودي.

وتقدم الواصل في ختام كلمته، بالشكر للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة على دعم المشهد الثقافي، وفريق العمل والمتسابقين والجامعات على الجهود المبذولة للوصول للهدف المنشود من المسابقة، والإسهام في إثراء المشهد الثقافي الوطني؛ بما يعزز استدامة الحراك الثقافي، وإبراز تنوع الهوية الوطنية الأدبية.

فقرات متنوعة

وشهد الحفل الختامي فقرات متنوعة وعرضًا مرئيًا يوثّق مسيرة المسابقة منذ انطلاقتها وأبرز محطاتها، ومقتطفات من إبداعات المشاركين في المسارات الأربعة، الشعر الفصيح، والشعر النبطي، والرواية، والقصة القصيرة.

وكرَّم الرئيس التنفيذي للهيئة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، وحصد المركز الأول في مسار الشعر الفصيح أحمد التركي، والمركز الثاني لؤي المكرمي، وحصل على المركز الثالث فيصل القيسي.

وفي مسار الشعر النبطي، حصل هاني العتيبي على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب متعب السلمي، وحصد المركز الثالث عبدالله الحارثي.

أما مسار الرواية فذهب المركز الأول للمتسابقة أميرة السبيعي، والمركز الثاني زينب القيصوم، وحصل على المركز الثالث مهدي العبداللطيف.

وتوزعت مراكز مسار القصة القصيرة على ريحانة السعدان، وفازت فاطمة الدرويش بالمركز الثاني، وحصلت رنا الجهني على المركز الثالث.

وخصصت المسابقة جوائز بقيمة إجمالية (1,200,000) ريال للفائزين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول من كل فئة على (150) ألف ريال، والثاني على (100) ألف ريال، والثالث على (50) ألف ريال.

يذكر أن مسابقة “الإبداع الأدبي” تأتي ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لإثراء الحراك الأدبي في المملكة وإبراز المواهب الشابة في مختلف مجالات الكتابة الإبداعية، بما يسهم في صون الإرث الثقافي وتعزيز حضور الأدب في المجتمع، واكتشاف المتميزين في الفنون الأدبية، وتسليط الضوء على إنتاجهم الثقافي وإبرازه محليًا ودوليًا، بما يعكس مكانة الأدب السعودي ويعزز دوره في المشهد الثقافي العالمي.