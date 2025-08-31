اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار البلديات والإسكان تُطلق مبادرة تطوعك يبني مستقبلك “سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو “أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات
كشف تقرير حديث، عن اختراق إلكتروني ضخم استهدف منصة شركة جوجل، ما قد يعرّض بيانات نحو 25 مليار حساب Gmail للخطر.
عملية الاختراق تضمنت وصولاً غير مشروع إلى قواعد بيانات حساسة تشمل رسائل بريد إلكتروني ومعلومات مصادقة، مما يثير قلقاً عالمياً حول أمان المستخدمين.
وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الاختراق كشف ثغرات في أنظمة الحماية، قد يستغلها قراصنة للوصول إلى بيانات حساسة أو تنفيذ هجمات واسعة النطاق. الخبراء دعوا المستخدمين إلى تفعيل المصادقة الثنائية وتغيير كلمات المرور بشكل عاجل، مع متابعة التنبيهات الأمنية من جوجل.
كما حذروا من أن هذا الاختراق قد يُستغل في حملات تصيّد إلكتروني أو ابتزاز رقمي، خصوصاً أن حجم البيانات المسربة يُعد الأكبر في تاريخ الشركة.
ويؤكد هذا الحدث على الحاجة الملحة إلى تعزيز أنظمة الأمن السيبراني واعتماد تقنيات حماية أكثر تطوراً.