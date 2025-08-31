Icon

اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل Icon صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا Icon برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon البلديات والإسكان تُطلق مبادرة تطوعك يبني مستقبلك Icon “سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو Icon “أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة Icon احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يهدد حسابات Gmail

اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٨ مساءً
اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تقرير حديث، عن اختراق إلكتروني ضخم استهدف منصة شركة جوجل، ما قد يعرّض بيانات نحو 25 مليار حساب Gmail للخطر.

عملية الاختراق تضمنت وصولاً غير مشروع إلى قواعد بيانات حساسة تشمل رسائل بريد إلكتروني ومعلومات مصادقة، مما يثير قلقاً عالمياً حول أمان المستخدمين.

قد يهمّك أيضاً
جوجل تمنح مستخدمي Gmail ميزة انتظروها لسنوات

جوجل تمنح مستخدمي Gmail ميزة انتظروها لسنوات

إنشاء حساب gmail بسهولة دون رقم هاتف  

إنشاء حساب gmail بسهولة دون رقم هاتف  

اختراق إلكتروني ضخم

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الاختراق كشف ثغرات في أنظمة الحماية، قد يستغلها قراصنة للوصول إلى بيانات حساسة أو تنفيذ هجمات واسعة النطاق. الخبراء دعوا المستخدمين إلى تفعيل المصادقة الثنائية وتغيير كلمات المرور بشكل عاجل، مع متابعة التنبيهات الأمنية من جوجل.

كما حذروا من أن هذا الاختراق قد يُستغل في حملات تصيّد إلكتروني أو ابتزاز رقمي، خصوصاً أن حجم البيانات المسربة يُعد الأكبر في تاريخ الشركة.

ويؤكد هذا الحدث على الحاجة الملحة إلى تعزيز أنظمة الأمن السيبراني واعتماد تقنيات حماية أكثر تطوراً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد