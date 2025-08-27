اختلاس كهرباء مسجد في تبوك لتشغيل سوق خردوات وغرف عمالة وري مزرعة

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد بأحد أحياء منطقة تبوك، حيث كشفت المعاينة الميدانية قيام المتورطين بسحب كيبل مباشر من عداد المسجد.

وتبيّن أن الاختلاس استُغل لتغذية محلات لبيع الخردوات مليئة بالبضائع ومجهزة بمكيفات وأجهزة كهربائية وإنارة كاملة، إلى جانب مبانٍ خصصت كسكن للعمالة تضم عددًا كبيرًا منهم ومزودة بمكيفات وأجهزة مختلفة تعمل بشكل دائم، إضافة إلى مجلس ضيافة مجاور للمسجد تم تشغيل مكيفاته وإناراته اختلاسًا من كهرباء المسجد، كما شمل الاختلاس تشغيل غطاس يخدم مزرعة ومباني خاصة داخلها ويوفر المياه لري المزروعات بصورة مستمرة.

وأكدت الوزارة أنها باشرت الواقعة فورًا، ورفعت القضية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك محاسبة المتسبب وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي السابق الذي تم اختلاسه، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اختلاسات أو عبث بمرافق المساجد، وستتعامل معها بكل حزم وصرامة.

وحثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على المبادرة في الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (1933)، تعزيزًا لحماية بيوت الله والمحافظة على مرافقها.