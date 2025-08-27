Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشؤون الإسلامية تواصل الرفع للجهات المختصة ضد أي تجاوزات

اختلاس كهرباء مسجد في تبوك لتشغيل سوق خردوات وغرف عمالة وري مزرعة

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
اختلاس كهرباء مسجد في تبوك لتشغيل سوق خردوات وغرف عمالة وري مزرعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد بأحد أحياء منطقة تبوك، حيث كشفت المعاينة الميدانية قيام المتورطين بسحب كيبل مباشر من عداد المسجد.

وتبيّن أن الاختلاس استُغل لتغذية محلات لبيع الخردوات مليئة بالبضائع ومجهزة بمكيفات وأجهزة كهربائية وإنارة كاملة، إلى جانب مبانٍ خصصت كسكن للعمالة تضم عددًا كبيرًا منهم ومزودة بمكيفات وأجهزة مختلفة تعمل بشكل دائم، إضافة إلى مجلس ضيافة مجاور للمسجد تم تشغيل مكيفاته وإناراته اختلاسًا من كهرباء المسجد، كما شمل الاختلاس تشغيل غطاس يخدم مزرعة ومباني خاصة داخلها ويوفر المياه لري المزروعات بصورة مستمرة.

قد يهمّك أيضاً
هزة أرضية في خليج العقبة يشعر بها سكان #تبوك

هزة أرضية في خليج العقبة يشعر بها سكان #تبوك

بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد 

بهجة وسرور على وجوه أطفال تبوك في يوم العيد 

وأكدت الوزارة أنها باشرت الواقعة فورًا، ورفعت القضية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك محاسبة المتسبب وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي السابق الذي تم اختلاسه، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اختلاسات أو عبث بمرافق المساجد، وستتعامل معها بكل حزم وصرامة.

وحثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على المبادرة في الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (1933)، تعزيزًا لحماية بيوت الله والمحافظة على مرافقها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد