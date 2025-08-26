اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد الواقعة على الطريق العام في مركز صبحاء التابع لمحافظة القويعية.

اختلاس التيار الكهربائي

وتبيّن قيام سوبرماركت المجاور للمسجد باختلاس التيار الكهربائي لتشغيل عدد كبير من الثلاجات الضخمة المعبأة بالمواد الغذائية، إلى جانب المكيفات والأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك التي تعمل على مدار الساعة، في حين أبقى إناراته ولوحته الإعلانية ذات الاستهلاك المنخفض مرتبطة بعداده التجاري، في تصرف يعكس تحايلاً متعمداً لاختلاس التيار من بيت من بيوت الله.

وأكدت الوزارة أنها باشرت الواقعة على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم رفع القضية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك، ومحاسبة السوبرماركت على كامل الاستهلاك الكهربائي الذي تم خلال الفترة الماضية، بما يضمن استرداد الحقوق وردع المخالفين، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اختلاسات أو مخالفات تمس بيوت الله أو مرافقها.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر الرقم الموحد (1933)، حفاظًا على قدسية المساجد ورسالتها.