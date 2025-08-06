ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي ربح شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه “فقيه الطبية”، بنسبة 59% إلى 68.16 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 42.86 مليون ريال في الربع الثاني من 2024.

وعلى أساس ربع سنوي، زاد صافي أرباح “فقيه الطبية” بنسبة 1.2% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 67.35 مليون ريال في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية تداول اليوم الأربعاء، إن نمو صافي الأرباح يعود إلى نمو الأعمال عبر القطاعات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع دخل التمويل.

كما ارتفع الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 73% على أساس سنوي ليبلغ 82.1 مليون ريال، ومع أخذ أثر التخفيف الناتج عن إصدار 30 مليون سهم جديد في الطرح العام الأولي بالاعتبار، بلغت ربحية السهم 0.67 ريال في النصف الأول من عام 2025، بارتفاع 14% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.

وبلغت إيرادات الشركة 811.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة 24.1% على أساس سنوي، مدفوعةً أساسًا بـارتفاع عدد المرضى الذين تمّت خدمتهم إلى 465 ألفًا (بارتفاع 16% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق)، وتحسّن مزيج الأعمال على مستوى المجموعة، إضافةً إلى إيرادات مشروع مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم خدمات طبية طارئة خلال موسم الحج.

وارتفع صافي الربح في النصف الأول من العام بنسبة 30.8% إلى 135.5 مليون ريال، مقابل 103.56 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2024.