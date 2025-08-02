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ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب اليوم 
المواطن - واس

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل تراجع أسعار الأسهم على مستوى العالم اليوم.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 54.50 دولارًا ما نسبته 1.65% ليصل إلى 3347.70 دولارًا للأوقية، لينهي الأسبوع بارتفاع قدره 12.10 دولارًا بنسبة 0.36% فقط مقارنة بختام الأسبوع الماضي.

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وزاد سعر الفضة بنسبة 0.64% ما يعادل 23.50 سنتًا، مسجلاً 36.787 دولارًا للأوقية، لينهي الأسبوع بتراجع قدره 1.4030 دولار بنسبة 3.67% عن الأسبوع الماضي.

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