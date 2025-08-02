ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل تراجع أسعار الأسهم على مستوى العالم اليوم.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 54.50 دولارًا ما نسبته 1.65% ليصل إلى 3347.70 دولارًا للأوقية، لينهي الأسبوع بارتفاع قدره 12.10 دولارًا بنسبة 0.36% فقط مقارنة بختام الأسبوع الماضي.

وزاد سعر الفضة بنسبة 0.64% ما يعادل 23.50 سنتًا، مسجلاً 36.787 دولارًا للأوقية، لينهي الأسبوع بتراجع قدره 1.4030 دولار بنسبة 3.67% عن الأسبوع الماضي.