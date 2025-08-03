ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025 تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 8 مناطق نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار المواصفات: احذروا الشموع السحرية طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأول من العام ذاته.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض القطاع السكني، الذي يمثل النسبة الكبرى من المؤشر.
وسجل القطاع السكني نمواً سنوياً لا يتجاوز 0.4% في الربع الثاني، وهو المعدل الأقل في التضخم بهذا القطاع منذ أربعة فصول، وكانت النسبة في الربع الأول من العام 5.1%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، رغم تسجيل الفلل ارتفاعاً بنسبة 3.2%.