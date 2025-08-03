ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأول من العام ذاته.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض القطاع السكني، الذي يمثل النسبة الكبرى من المؤشر.

وسجل القطاع السكني نمواً سنوياً لا يتجاوز 0.4% في الربع الثاني، وهو المعدل الأقل في التضخم بهذا القطاع منذ أربعة فصول، وكانت النسبة في الربع الأول من العام 5.1%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، رغم تسجيل الفلل ارتفاعاً بنسبة 3.2%.