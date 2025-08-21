Icon

ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يوليو 2025.

ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة0.7% خلال يوليو 2025م، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني بنسبة 0.6%.

وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا نسبته 0.4% خلال يوليو 2025م، مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعًا نسبته 0.5%.

يذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة، وقد حُددت سنة 2023 سنة أساس لقياس هذا المؤشر.

