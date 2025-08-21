ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يوليو 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة0.7% خلال يوليو 2025م، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني بنسبة 0.6%.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا نسبته 0.4% خلال يوليو 2025م، مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعًا نسبته 0.5%.
يذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة، وقد حُددت سنة 2023 سنة أساس لقياس هذا المؤشر.