استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق

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استؤنفت حركة القطارات على خط السكة الحديد بين مدينتي دوسلدورف ودويسبورج غرب ألمانيا صباح اليوم بعد أن تسبّبت حرائق متعمدة في تعطّل حركة القطارات بشكل كبير.
وأعلن متحدث باسم السكك الحديدية، أنه أعيد فتح الخط بعد أعمال إصلاح واختبارات تشغيل ناجحة.
وظلّ الخط مغلقًا منذ الخميس، بعد أن أتلفت حرائق كابلات حيوية لتشغيل محولات الطاقة وإشارات المرور، حيث تعتقد الشرطة أن مشاغبين خارجين عن النظام وراء الهجوم، وتتعامل مع الحادث على أنه عمل تخريبي.
ويعدّ خط دويسبورج-دوسلدورف الذي يمر عليه أكثر من 620 قطار راكب يوميًا أحد أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحامًا في ألمانيا.