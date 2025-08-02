Icon

محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق Icon الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين Icon خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا Icon أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا Icon 24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة Icon القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استؤنفت حركة القطارات على خط السكة الحديد بين مدينتي دوسلدورف ودويسبورج غرب ألمانيا صباح اليوم بعد أن تسبّبت حرائق متعمدة في تعطّل حركة القطارات بشكل كبير.
وأعلن متحدث باسم السكك الحديدية، أنه أعيد فتح الخط بعد أعمال إصلاح واختبارات تشغيل ناجحة.

وظلّ الخط مغلقًا منذ الخميس، بعد أن أتلفت حرائق كابلات حيوية لتشغيل محولات الطاقة وإشارات المرور، حيث تعتقد الشرطة أن مشاغبين خارجين عن النظام وراء الهجوم، وتتعامل مع الحادث على أنه عمل تخريبي.

قد يهمّك أيضاً
8 فرق إطفاء لمكافحة حريق هائل بمحطة قطارات في نوتينغهام

8 فرق إطفاء لمكافحة حريق هائل بمحطة قطارات في نوتينغهام

سكك حديد مصر: وقف جميع قطارات الوجهين البحري والقبلي للقاهرة

سكك حديد مصر: وقف جميع قطارات الوجهين البحري والقبلي للقاهرة

ويعدّ خط دويسبورج-دوسلدورف الذي يمر عليه أكثر من 620 قطار راكب يوميًا أحد أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحامًا في ألمانيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد