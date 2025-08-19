استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 18 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم خيامًا للنازحين وتجمعات للفلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، وسط قصف مدفعيّ وجويّ مكثف، أدى إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية.