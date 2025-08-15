Icon

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة
المواطن - واس

احتفظ الدولار اليوم بالمكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة بعد أن دفعت بيانات تضخم تجاوزت التوقعات المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد انخفاضهما (0.5 %) و (0.3 %) أمس الخميس على التوالي، في حين ارتفع الين الياباني (0.3 %) إلى (147.395) بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع.

وتأثرت الأسواق ببيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي أظهرت أسرع ارتفاع في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو تموز وسط زيادة تكاليف السلع والخدمات، مما يشير إلى ارتفاع واسع النطاق في الضغوط التضخمية التي يقول المحللون إنها قد تشكل معضلة للبنك المركزي.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين في بداية التعاملات الآسيوية عند (3.7262 %) بعد ارتفاعها بما يصل إلى خمس نقاط أساس أمس الخميس.

