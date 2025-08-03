اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025 تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، إصدار اشتراطات جديدة تنظم نشاط المختبرات الغذائية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الامتثال بما يُسهم في دعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في القطاع الغذائي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاشتراطات الجديدة تسري على المختبرات الغذائية التي تُجري اختبارات وقياسات ضمن ظروف معيارية محددة، سواءً كانت قائمة بذاتها أو تابعة لجهة تقويم مطابقة، مع استثناء المختبرات الحكومية مثل: المختبرات التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبيّنت أن الاشتراطات تتضمن متطلبات مكانية وفنية عدة، من بينها ضرورة ممارسة النشاط داخل النطاق العمراني، وعدم التسبب في أي تلوث بيئي أو بصري، إضافة إلى توفير موقف واحد على الأقل لكل 25 مترًا مربعًا من المساحة الكلية للموقع المستقل، وألا تقل مساحة المختبر عن 100 م2، سواءً كان ضمن مبنى قائم أو موقع مستقل.
كما شملت الاشتراطات عددًا من المتطلبات المتعلقة بالواجهات والمظهر العام، من أبرزها: عدم تركيب الأسلاك الكهربائية أو وحدات التكييف الخارجية بشكل ظاهر على واجهات المبنى أو سطحه، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة للسلامة والجودة.