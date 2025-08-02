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اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٦ مساءً
اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، حادث اشتعال لحظي في شقة بمبنى سكني.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس إنها تواصل مباشرة الحادث، وتعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه.

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