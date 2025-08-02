اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل

باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، حادث اشتعال لحظي في شقة بمبنى سكني.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس إنها تواصل مباشرة الحادث، وتعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه.