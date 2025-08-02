اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية البروكلي يقي من أمراض خطيرة ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك
باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، حادث اشتعال لحظي في شقة بمبنى سكني.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس إنها تواصل مباشرة الحادث، وتعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه.