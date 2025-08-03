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اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل
المواطن - واس

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اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل (2025 – 2026)، التي سيعمل بها في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”, مع استمرار العمل بنفس التعميم السابق للموسم الرياضي المنتهي (2024 – 2025) لبطولة كأس السوبر السعودي القادمة، التي ستقام في هونغ كونغ.
وتمنح الآلية الأندية الحق في طلب طاقم تحكيم غير سعودي دون سقف محدد، سواءً كانت المباراة على أرض النادي أو خارجه، على أن يُقدم الطلب قبل المدة المحددة لكل بطولة، وهي (21) يومًا من موعد المباراة لدوري المحترفين، و(14) يومًا لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكدت اللجنة أهمية تقديم الطلب عبر نظام (My SAFF) الإلكتروني، مع إيداع المبلغ المالي المحدد عند تقديم الطلب، إذ تتضمن الخيارات المتاحة: طاقمًا تحكيميًّا مكوّنًا من أربعة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، وحكم فيديو) بتكلفة تبلغ (300,000) ريال سعودي، أو طاقمًا من خمسة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بـ(375,000) ريال سعودي، أو طاقم مكوّن من ستة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم رابع، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بـ(450,000) ريال سعودي.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال تقدّم أكثر من نادٍ بطلب لطاقم تحكيم غير سعودي لذات المباراة، يعتمد الطلب المكتمل أولًا، كما يمكن للنادي إلغاء الطلب قبل موعد المباراة بسبعة أيام على الأقل، مع إعادة المبلغ للنادي وتكليف طاقم محلي للمباراة.
وتتيح الآلية الجديدة إمكانية تشارك الناديين (الضَيف والمُضيف) في تقديم الطلب، على أن يتم الاتفاق بينهما على مناصفة المبلغ المالي المستحق للطلب، واستيفاء جميع الإجراءات المرتبطة بالطلب، بما في ذلك رفع خطاب مشترك يوضح الاشتراك في الطلب، واستيفاء جميع الشروط النظامية لتعيين طاقم تحكيم غير سعودي, وفي حال تعذّر حضور الطاقم التحكيمي لأسباب خارجة عن الإرادة، وإسناد المباراة إلى طاقم محلي، مع إعادة المبلغ المدفوع إلى النادي.

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