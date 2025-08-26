اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم ظاهرة فلكية مميزة، تمثلت في اقتران القمر مع كوكب المريخ والنجم Chi Virginis في كوكبة العذراء، وبدا النجم قريبًا من قرص القمر، وظهر المريخ في الأعلى إلى اليمين، في مشهد بديع لفت أنظار المهتمين بالفلك وهواة الرصد.

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة أن ظاهرة الاقتران تُعرَّف بأنها ظهور جرم سماوي بالقرب من جرم آخر في السماء بالنسبة لعين الراصد على الأرض، من دون أن يعني ذلك تقاربًا حقيقيًا في الفضاء، وإنما هو تقارب ظاهري في خط النظر.

وأضاف أن هذه الظاهرة تتيح فرصة مثالية للهواة والمصورين الفلكيين لرصد القمر والمريخ معًا بالعين المجردة، ويمكن متابعتها بشكل أوضح عبر التلسكوبات أو المناظير الصغيرة، ويظهر المريخ بلونه البرتقالي المائل إلى الحمرة بجوار القمر.

وأشار إلى أن رصد مثل هذه الظواهر يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية علوم الفلك والفضاء، ويعزز شغف الهواة بمتابعة الأحداث الفلكية المتنوعة التي تزخر بها السماء على مدار العام.