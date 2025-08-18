اكتشاف حقل ضخم للغاز الصخري العميق في الصين

أعلنت الصين اليوم عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الصخري العميق في جنوب غرب البلاد، باحتياطيات مثبتّة تتجاوز 100 مليار متر مكعب، بحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، نقلًا عن الشركة الصينية للبتروكيماويات “سينوبك”.

وأوضحت الشركة أن الحقل الجديد الذي يضم احتياطيات جيولوجية تبلغ 124.59 مليار متر مكعب، من المتوقع أن يعزز أمن الطاقة المحلي ويحفّز المزيد من عمليات التنقيب في المنطقة، مبينة أن الاكتشاف يرفع إجمالي الاحتياطيات الجيولوجية المثبّتة لحقل “يونغتشوان” إلى 148.04 مليار متر مكعب، ليشكّل إضافة كبيرة لموارد الغاز الصخري في الصين.

يذكر أن حقل “يونغتشوان” يصنّف ضمن فئة رواسب الغاز الصخري العميقة، حيث يقع الجسم الرئيسي للحقل على أعماق تزيد عن 3500 متر في الهيكل الجيولوجي المعقد لحوض “سيتشوان”.