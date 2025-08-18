Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

اكتشاف حقل ضخم للغاز الصخري العميق في الصين

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
اكتشاف حقل ضخم للغاز الصخري العميق في الصين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الصين اليوم عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الصخري العميق في جنوب غرب البلاد، باحتياطيات مثبتّة تتجاوز 100 مليار متر مكعب، بحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، نقلًا عن الشركة الصينية للبتروكيماويات “سينوبك”.

وأوضحت الشركة أن الحقل الجديد الذي يضم احتياطيات جيولوجية تبلغ 124.59 مليار متر مكعب، من المتوقع أن يعزز أمن الطاقة المحلي ويحفّز المزيد من عمليات التنقيب في المنطقة، مبينة أن الاكتشاف يرفع إجمالي الاحتياطيات الجيولوجية المثبّتة لحقل “يونغتشوان” إلى 148.04 مليار متر مكعب، ليشكّل إضافة كبيرة لموارد الغاز الصخري في الصين.

قد يهمّك أيضاً
المركزي الصيني يضخ 24.8 مليار يوان في النظام المصرفي

المركزي الصيني يضخ 24.8 مليار يوان في النظام المصرفي

شركات سعودية وصينية توقع 34 اتفاقية استثمارية

شركات سعودية وصينية توقع 34 اتفاقية استثمارية

يذكر أن حقل “يونغتشوان” يصنّف ضمن فئة رواسب الغاز الصخري العميقة، حيث يقع الجسم الرئيسي للحقل على أعماق تزيد عن 3500 متر في الهيكل الجيولوجي المعقد لحوض “سيتشوان”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد