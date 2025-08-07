اكتمال قمر صفر بدرًا السبت المقبل

حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض
أكدت الجمعية الفلكية بجدة رصد القمر البدر لشهر صفر في سماء الوطن العربي السبت المقبل، وذلك عند الساعة 10:55 صباحًا بتوقيت السعودية، في منظر بديع يُزين السماء.
وأوضحت الجمعية، أن لحظة البدر هذا الشهر ستحدث في وضح النهار، إلا أن القمر سيبدو مكتملًا تمامًا للعين المجردة طوال ليلتي الجمعة والسبت 8 و 9 أغسطس، إذ يكون مضاء بنسبة تقارب (99%) قبل وبعد لحظة الاكتمال، وذلك بسبب التغير البطيء في أطواره الظاهرية، مبينة أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي عقب غروب الشمس، ويواصل صعوده خلال الليل، ليصل إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل، ثم يبدأ في الانحدار نحو الأفق الجنوبي الغربي، حيث يغيب مع بزوغ شمس اليوم التالي.
وبيّنت الجمعية، أن السماء ستشهد خلال الأيام المقبلة عدة ظواهر فلكية مميزة، أبرزها اكتمال القمر، واقتران نادر بين كوكبي الزهرة والمشتري، إلى جانب ذروة زخة شهب البرشاويات.