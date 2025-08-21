الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان

Icon

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (61,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

