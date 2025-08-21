محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025 الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (61,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.