الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (57) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

