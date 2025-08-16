الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة معادن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر 90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (57) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.