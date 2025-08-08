Icon

الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات Icon إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان Icon المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام Icon خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة Icon خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق Icon مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة Icon رحيل الفنان المصري سيد صادق Icon إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (63) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. الأفواج الأمنية تباشر مهامها في فيفاء لمساندة القطاعات

فيديو.. الأفواج الأمنية تباشر مهامها في فيفاء لمساندة القطاعات

ضبط 224 كيلو حشيش في الدائر مخبأة بمركبة بين الأعلاف

ضبط 224 كيلو حشيش في الدائر مخبأة بمركبة بين الأعلاف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد