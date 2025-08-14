Icon

الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢١ مساءً
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (205) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

