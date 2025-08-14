الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027 المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (205) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.