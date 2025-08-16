Icon

الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٤ مساءً
الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية

شكلّت الأمطار الصيفية الغزيرة التي شهدتها محافظات منطقة الباحة خلال الأسابيع والأيام الماضية في تشكيل أحزمة خضراء على امتداد سهولها وجبالها في قطاع السراة، المتميزة بالتنوع الجغرافي والنباتي، وسط إقبال لافت من الزوّار والمصطافين والأهالي في الباحة والمحافظات والمدن والقرى التابعة لها، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، ومشهد الضباب المتحرك بين الجبال.

وزيّنت الأمطار التي هطلت على الباحة وأجزاء من محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبني حسن، وبلجرشي أجواء المنطقة بلوحات طبيعية خلابة، وتدفقت الشلالات في الأودية، وتلألأت المدرجات الزراعية بخضرتها، واكتست الجبال والممرات بغطاء من الضباب، ودرجات حرارة تراوحت بين 21° مئوية للصغرى و28° للكبرى، في أجواء معتدلة مدهشة مقارنةً بصيف المناطق الأخرى.

وتعزز هذه الأجواء البديعة، مكانة الباحة إحدى أبرز وجهات المملكة، بما تمتاز به من مناخٍ نادر، وطبيعة ساحرة، وتراث ضارب في أعماق التاريخ، مدعومة بفعاليات ثقافية وتراثية وفنية تضيف بُعدًا ترفيهيًّا، وخلق تجارب متجددة للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء.

