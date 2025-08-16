القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 185 كيلو حشيش في جازان العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
شكلّت الأمطار الصيفية الغزيرة التي شهدتها محافظات منطقة الباحة خلال الأسابيع والأيام الماضية في تشكيل أحزمة خضراء على امتداد سهولها وجبالها في قطاع السراة، المتميزة بالتنوع الجغرافي والنباتي، وسط إقبال لافت من الزوّار والمصطافين والأهالي في الباحة والمحافظات والمدن والقرى التابعة لها، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، ومشهد الضباب المتحرك بين الجبال.
وزيّنت الأمطار التي هطلت على الباحة وأجزاء من محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبني حسن، وبلجرشي أجواء المنطقة بلوحات طبيعية خلابة، وتدفقت الشلالات في الأودية، وتلألأت المدرجات الزراعية بخضرتها، واكتست الجبال والممرات بغطاء من الضباب، ودرجات حرارة تراوحت بين 21° مئوية للصغرى و28° للكبرى، في أجواء معتدلة مدهشة مقارنةً بصيف المناطق الأخرى.
وتعزز هذه الأجواء البديعة، مكانة الباحة إحدى أبرز وجهات المملكة، بما تمتاز به من مناخٍ نادر، وطبيعة ساحرة، وتراث ضارب في أعماق التاريخ، مدعومة بفعاليات ثقافية وتراثية وفنية تضيف بُعدًا ترفيهيًّا، وخلق تجارب متجددة للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء.